Президентка Тайваню розпочала візити до США і країн Центральної Америки, щоб заручитися підтримкою

Президентка Тайваню Цай Інвень розпочинає візити до Сполучених Штатів і країн Центральної Америки, метою яких є показати, що її самокерований острів має союзників на тлі зростання загрози з боку Китаю. Цай здійснила зупинку в Нью-Йорку, повідомляє AP .

Тайвань ретельно планував зупинки президента Цай Інвень у Сполучених Штатах і, як завжди, відмовився від будь-яких офіційних зустрічей з вищими американськими лідерами у Вашингтоні, намагаючись стримати «рішучу відповідь» Китаю.

Цай прибула до Нью-Йорка в середу, 29 березня і планувала провести в місті четвер, але небагато деталей про поїздку було оприлюднено.

Високопоставлений китайський дипломат у Вашингтоні, тимчасова повірена у справах Китаю Сюй Сюеян вказала на очікувану зустріч між Цай і спікером Палати представників Кевіном Маккарті в іншому місті. Ця зустріч матиме серйозні наслідки і вплив на відносини США та Китаю, сказала вона.

Сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі і голова комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес висловив сподівання, що будь-які американські чиновники, які неофіційно зустрічаються з президентом острова, передадуть, що американська підтримка Тайваню є «сильною і однозначною».

Тайвань є важливим партнером Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні і одержувачем американської військової допомоги. США , Тайвань і їхні союзники в регіоні підвищують свою військову готовність з метою стримування або захисту від будь-яких майбутніх військових дій з боку Китаю, який вважає острів своїм.

У серпні минулого року Пекін відповів на візит тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань запуском ракет, розгортанням військових кораблів через середню лінію Тайванської протоки та імітацією блокади острова. Китай також тимчасово призупинив діалог із США щодо зміни клімату та інших важливих питань і обмежив спілкування між своїми військовими з Пентагоном.

За час свого президентства Цай здійснила шість поїздок по США , зустрічаючись з членами Конгресу і представниками тайванської діаспори. Представники адміністрації США підкреслюють, що її майбутня поїздка, під час якої вона зробить «транзитні» зупинки в Штатах, відповідає тому, що вона і її попередники робили в минулому.

«Поїздка Цай відповідає нашим давнім неофіційним відносинам з Тайванем і узгоджується з політикою єдиного Китаю, підтримка якої з боку США залишається незмінною», - заявив журналістам речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

«Китайська Народна Республіка не повинна використовувати цей транзит як привід для посилення будь-якої агресивної діяльності навколо Тайванської протоки. Сполучені Штати і Китай мають розбіжності щодо Тайваню. Але ми справляємося з цими розбіжностями вже більше 40 років», - сказав Кірбі.

Цай заявила журналістам перед посадкою на літак до США , що Тайвань буде рішуче захищати цінності свободи і демократії.

«Зовнішній тиск не завадить нашій рішучості взаємодіяти зі світом», - наголосила вона.

Очікується, що Цай зустрінеться з головою Американського інституту на Тайвані (AIT) Лорою Розенбергер. АІТ - це американська урядова некомерційна організація, яка підтримує неофіційні відносини з Тайванем.

Візит президента острова до країн Центральної Америки сприятиме зміцненню партнерських відносин з Тайванем після того, як Гондурас цього місяця розірвав дипломатичні відносини з островом та встановив із Китаєм. Зараз лише 13 країн офіційно визнають Тайвань.

Республіканець Майк Галлахер, голова Спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, сказав, що цей візит є шансом для Цай «донести до Конгресу, наскільки важливим є партнерство між США і Тайванем, і що необхідно для збереження миру і стабільності через Тайванську протоку».

Сюй, китайський дипломат у Вашингтоні, звинуватила Тайвань і США в тому, що вони мають інші цілі поїздки президента острова.

«Всім має бути зрозуміло, що так званий транзит - це лише маскування її справжнього наміру шукати прориву і виступати за незалежність Тайваню», - сказала Сюй.