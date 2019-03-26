Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)

На места также были понижены в должнотсти несколько чиновников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" и побывал в нескольких коровниках.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.

"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", - возмутился Лукашенко.

"Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все", - возмутился президент.

Фото: belta.by

Как пишет "Хартия-97", после визита в коровники Лукашенко уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского.

Также на месте были понижены в должностях: председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов - стал руководителем агрохолдинга "Купаловское"; помощник Лукашенко по Могилевской области Геннадий Лавренков - будет исполнять обязанности председателя райисполкома; выполнять обязанности главы Могилевского облисполкома пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

"Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и других, здесь еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, - сказал он. - Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор", - сказал президент.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался на пьянство в правительстве Беларуси и анонсировал кадровые перестановки в высшем руководстве страны.