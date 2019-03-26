45-й полк Нацгвардии получил имя подполковника УГА Александра Красицкого

Национальной гвардии Украины исполнилось пять лет.

45-й полк Нацгвардии получил имя подполковника УГА Александра Красицкого
Фото: Facebook /Національна гвардія України

Президент Петр Порошенко присвоил 45-у полку Национальной гвардии Украины имя подполковника Украинской галицкой армии Александра Красицкого.

Об этом говорится в указе президента, подписанному по случаю пятой годовщины основания НГУ.

Новый боевой флаг полка из рук главы государства получил командир воинской части полковник Степан Логуш.

"Сегодня отмечаем пятую годовщину Национальной гвардии. Это молодой возраст, но это продолжение длинной истории патриотизма, государственности и героизма чрезвычайно важного военного формирования с правоохранительными функциями", - говорится в твиттере главы государства.

Александр Красицкий (1870-1946) был командантом Полевой жандармерии УГА и Государственной жандармерии Западно-Украинской народной республики, которая представляла собой полицейское формирование, организованное по военному образцу.

На Государственную жандармерию возлагали функции охраны общественного порядка, борьбы с преступностью и контрабандой.

Напомним, что в 2018 году в честь четвертой годовщины основания Нацгвардии 8-му полку оперативного назначения НГУ было присвоено имя Ивана Богуна, а в 18-му полку - имя Дмитрия "Байды" Вишневецкого.


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