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2023-01-29
Полк Кастуся Калиновського формує механізований підрозділ із трофейної російської бронетехніки
Уже шукають механіків та водіїв цистерн.
Білоруський добровольчий полк ім. Кастуся Калиновського, який воює в складі Збройних сил України, захопив так багато російських танків та бронетранспортерів, що уже створює механізований підрозділ. Про це
«Формуємо механізований підрозділ! А це означає, що наша боротьба з окупантами буде ще ефективнішою, внесок у перемогу України – ще більшим, а визволення Білорусі – ще швидшим!», – повідомили у полку.
У зв'язку з цим уже оголосили про набір водіїв цистерн та механіків. Усіх, у кого є відповідна кваліфікація, просять надіслати заявку в чат-бот
Юлія Лавришин, ZN.ua