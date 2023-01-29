Полк Кастуся Калиновського формує механізований підрозділ із трофейної російської бронетехніки

Білоруський добровольчий полк ім. Кастуся Калиновського, який воює в складі Збройних сил України, захопив так багато російських танків та бронетранспортерів, що уже створює механізований підрозділ. Про це повідомили у Telegram-каналі полку.

«Формуємо механізований підрозділ! А це означає, що наша боротьба з окупантами буде ще ефективнішою, внесок у перемогу України – ще більшим, а визволення Білорусі – ще швидшим!», – повідомили у полку.