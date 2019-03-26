В Херсоне покажут фильм об убийстве Екатерины Гандзюк

Журналисты обещают опубликовать доказательства давления главы Херсонской ОГА на следствие.

В Херсоне покажут фильм об убийстве Екатерины Гандзюк
Фото: Макс Требухов

Фильм об убийстве Гандзюк покажут 28 марта в Херсоне. Об этом сообщили активисты на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Фейсбуке.

Журналисты проекта "Слидство.инфо" опубликовали доказательства давления главы Херсонской обладминистрации на следствие СБУ.

"Гордеев ездил к председателю СБУ и требовал прекратить расследование по себе. Это сработало. Он не подозреваемый. Слил Гордеева еще один заказчик - Евгений Рищук", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства, он вышел под залог в 2,5 млн гривен и сейчас отстранен от должности.


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