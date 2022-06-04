Коллаборанты похищают людей в оккупированном Херсоне: "Их вычислили"

Коллаборанты похищают людей в оккупированном Херсоне: "Их вычислили"

Коллаборанты активно помогают оккупантам на Херсонщине.

Одну такую историю рассказал народный артист Украины Александр Книга, который на момент оккупации жил в Алешках (Херонская область) и успел побывать в плену.

"Я на 100% убежден, что кто-то русских ко мне привел. Во-первых, я живу в микрорайоне под лесом - очень сложно найти даже человеку, который знает эту местность.

Когда меня выводили из дома, сажали в машину везти в Херсон - мне шапку из дома не одевали. Когда заходили в СИЗО - там натянули шапку. Я видел краем глаза, что в машине сидел человек в штатском. Кто оккупантов привез - это однозначно.

Кстати потом, на митингах в Херсоне, ближе к концу марта стали забирать прямо с митинга людей. Но забирали люди в штатском. Их потом вычислили - это были не роSSийские военные, а наши местные. Они были в балаклавах, которые таким образом отрабатывали свой хлеб предателей", - говорит Александр Книга.


Алексей Ионов, politeka.net





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