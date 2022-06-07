Письмо из оккупации: рашисты в Херсоне боятся, воруют и раздевают людей на улицах

В сети появилось письмо от жительницы Херсона, где она рассказывает о беспределе, который творят оккупанты в городе - они унижают местных жителей, раздевают их догола и воруют вещи, информирует Апостроф .

Письмо опубликовали на одной из Facebook-страниц.

Она отметила, что роSSийские оккупанты испытывают страх, находясь в украинском городе среди патриотически настроенных людей.

"Наташа, мы держимся изо всех сил. Чувствуется, что они боятся. Очень боятся. Они могут остановить на улице любого человека заставить повторить несколько раз, что они великие, что они сильные и что мы хотим жить с ними. Мы опускаем глаза и повторяем, а в голове крутится — как же вы, с@ки, боитесь, если вам, для вашего величия, нужно, чтобы кто-то про это величие повторял. Как же вы сами в себе не уверены", - пишет женщина.

Она отметила, что жители вынуждены это делать ради сохранения жизней – потому что "очень сложно воевать безоружному человеку против безмозглого туловища с автоматом".

Женщина мечтает о том времени, когда рашисты уйдут с херсонской земли и тогда местные жители начнут приводить в порядок город.

"С кем бы сейчас мы не говорили, у всех одни слова. Слова, что в нашем городе запах гнили. Нам, наверное, нужно будет очень много моющих средств, чтобы просто долго мыть тротуары, дома, даже деревья. Потому что всё, до чего дотрагивались эти нелюди, имеет запах гнили", - делится откровениями херсонка.

Она также рассказала о жестоком случае, когда местная пенсионерка отказалась повторять оккупантам, какие они "великие и могучие".

"Вчера одна женщина, пенсионерка, отказалась им повторять, что они великие. Три здоровых мужика её раздели и оставили на улице, запретив кому-либо подходить к ней, чтобы помочь. Три часа она раздетая стояла во дворе и только громко говорила: "Не подходите ко мне, мои родненькие. Не подвергайте себя опасности. Пожалуйста! У нас ещё будет с Вами очень много дел… Потом!"", - написала женщина.

Она также рассказала, что оккупанты воруют много всего - начиная от детских игрушек и заканчивая ящиком подгнивших овощей.

Женщина надеется, что украинским бойцам удастся помочь освободить Херсон, ведь, "когда они будут близко, то херсонцы голыми руками и зубами будут расправляться с нечистью".

"Они это чувствуют. Поэтому спешат. А мы подождём. Подождём. Сцепим зубы, сожмём кулаки до онемения в пальцах и будем ждать. Потому что нам есть ради чего ждать. Чтобы было раз и навсегда. И ни единого из этой нечисти не осталось. Наташа, передайте всем, что Херсон — это Украина!", - резюмировала патриотка.