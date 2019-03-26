ВСУ проверяют разглашение государственной тайны военным

Факт возвращения прапорщика Аушева к семье подтверждается.

ВСУ проверяют разглашение государственной тайны военным
Фото: cow.org.ua

В Вооруженных силах Украины проверяют разглашение государственной тайны уволенным в запас военным, который вернулся на неподконтрольные Украине территории Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутные войска ВСУ в фейсбуке.

"В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), в которую был допущен старший прапорщик Юрий Аушев", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в сети Интернет, в сюжете телеканала РоSSия-24 на тему "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ", была распространена информация о возврате бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата к месту жительства своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории.

В ВСУ отмечают, что факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018.


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