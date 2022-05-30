ОГП направил в суд первое дело об изнасиловании роSSийским военным. Историю его зверст еще в марте рассказали в The Times

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в суд уже направили первое дело об изнасиловании роSSийским военным во время войны – речь идет о военнослужащем 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ Михаиле Романовым. У себя на странице в Фейсбуке она сообщила, что его будут судить за убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его женой.

"Киевская областная прокуратура и СБУ в рамках расследования этого позорного военного преступления установили, что в марте во время оккупации Броварского района изверг ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", - рассказывает Венедиктова.