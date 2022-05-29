Кремль безуспешно пытался сорвать поставки оружия Украине: подробности тайных переговоров

владимир путин

Кремль пытался договориться с западными странами о том, чтобы они не поставляли Украине оружие.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

По его словам, Кремль пытался вести переговоры с Западом, чтобы помешать Украине получать оружие от партнеров. В обмен россия обещала разблокировать порты для вывоза зерна.

«По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, после того садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей», - рассказал Андрусив.

порт, зерно, оккупанты

Однако, на фоне локальных контрнаступлений украинских бойцов на фронте такие предложения казались не слишком привлекательными для западных политиков.

«Плюс зам Лаврова сказал, что РоSSия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна», - напомнил Андрусив.

Он также отметил, что на Западе понимают, что любые договоренности с путиным и его режимом совершенно ненадежны.

«Поэтому ключевая задача – нанести ему военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы», - подытожил Андрусив.

владимир путин


Дарья Волкова, politeka.net

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