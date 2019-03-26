ЦИК назвал законной регистрацию нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу

Данные реестра не могут быть изменены на основании публикаций в СМИ или соцсетях.

ЦИК назвал законной регистрацию нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия констатировала законность регистрации нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Отмечается, что некоторые СМИ обнародовали данные о нередких случаях регистрации сотен граждан в одном жилом помещении, что якобы может свидетельствовать о подготовке к фальсификации голосования.

ЦИК отмечает, что по данному вопросу и для правовой оценки ситуации комиссия неоднократно обращалась в компетентные органы, в том числе в Государственную миграционную службу.

"Однако, как сообщалось в письме Государственной миграционной службы еще от 23.10.2015 №6-6259/3-15 в ответ на запрос Центральной избирательной комиссии по осуществлению проверки достоверности представленных в ГРИ сведений об избирателях, которые зарегистрировали свое место жительства в городе Киеве по определенным адресам, Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", принятым 11 декабря 2003 г., не установлено каких-либо ограничений относительно необходимых санитарных норм жилой площади при осуществлении регистрации места жительства и по количеству зарегистрированных лиц в одном жилом помещении", - говорится в сообщении.

Также ЦИК информирует, что данные Госреестра избирателей ежемесячно обновляются исключительно на основании сведений периодического обновления, которые подают в отделы ведения Реестра субъектов представления.

Кроме того, источником изменения данных реестра являются сведения, предоставленные в органы ведения Реестра гражданами Украины по собственной инициативе с целью включения в реестр, или об изменении своих персональных данных.

Указывается, что все действия по актуализации данных реестра осуществляются уполномоченными работниками органов ведения реестра во исполнение приказов руководства. Основанием для издания таких приказов являются только предоставленные в установленном порядке документы, подтверждающие соответствующие изменения.

Данные реестра не могут быть изменены на основании публикаций в средствах массовой информации или социальных сетях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Блок рекламы


Похожие новости
Марчук: мост в Станице Луганской не ремонтируют, потому что РоSSия хочет, чтобы он выдерживал танкиМарчук: мост в Станице Луганской не ремонтируют, потому что РоSSия хочет, чтобы он выдерживал танки
В полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателейВ полиции назвали четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Зеленский назвал неизбежными переговоры с РоссиейЗеленский назвал неизбежными переговоры с Россией
МИД Турции назвал имя нового главы миссии ОБСЕ в УкраинеМИД Турции назвал имя нового главы миссии ОБСЕ в Украине
Депутат Березенко не пришел на допрос по делу о подкупе избирателейДепутат Березенко не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей
Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"Германия назвала аннексию Крыма "фатальным нарушением права"
Спецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасностиСпецслужбы Швеции назвали РоSSию главной угрозой национальной безопасности
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкойГройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
РоSSийские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операцияРоSSийские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция
Последние новости
Подгружаем последние новости