Корабль НАТО зашел в Одесский порт

В Одесский морской торговый порт утром 23 марта зашел корабль НАТО. У 16-го причала морвокзала ошвартовался французский тральщик M653 Capricorne, сообщает «Думская».

Корабль прошел черноморскими проливами и вошел в Черное море 21 марта. Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в Одессу в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

Фото: Думская

Цель захода - поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Корабль пробудет в Одессе до 26 марта. В рамках визита запланированы учения с кораблями ВМСУ по программе PASSEX.

«Каприкорн» не впервые в Черном море. В начале июля 2006 года гостил в болгарской Варне и провел учения в составе большой группы кораблей (США, Испания , Италия, Греция, Германия, Израиль).

Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

Фото: Думская

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.