Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции

ГПУ и СБУ задержали ОПГ общей численностью до 1 тыс. человек, торговавших наркотиками за криптовалюту.

Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Фото: Макс Левин

Спецслужбы раскрыли и задержали организованную преступную группировку в количестве до тысячи человек, которая через интернет торговала наркотиками за криптовалюту.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Наиболее результативная антинаркотическая операция ГПУ и СБУ: задокументирована и задержана разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет сайты и чатботы в мессенджере Телеграмм", - написал он в фейсбуке вечером 23 марта.

По словам генпрокурора, в ходе обысков изъято оружие, наркотики, около $10 млн наличными.

Луценко сообщил, что организаторы создали сеть наркокурьеров, заложников, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

"Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев", - отметил глава ГПУ.

По словам Луценко, 20 организаторов наркосети получили надлежащие меры: арест или залог в 100 млн гривен, 300 млн гривен, рекорд - в 349 млн гривен залога, 4 - арест без права залога.

"Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится", - резюмировал Юрий Луценко.


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