"Нацкорпус" снова проводит митинг на Майдане

В Киеве на Майдане Независимости началась очередная акция "Национального корпуса" против хищений в оборонной сфере. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

"На Майдан также пришло много пожилых людей и бездомных. Среди них были замечены люди с блокнотами со списками присутствующих. Активисты "Нацкорпуса" отделили их от основной массы живой цепью", - сообщил корреспондент.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Митингующие собираются пройти к Администрации президента траурной процессией в память о погибших на Донбассе. В пресс-службе "Нацкорпуса" сообщили, что проводить силовые акциине 23 марта не планируют.

Напомним, последние несколько недель в Украине активизировались представители "Национального корпуса". Акции в центре Киева они устраивают уже третью субботу подряд. Активисты требуют арестовать близкого соратника президента Петра Порошенко Олега Гладковского, обвиняя его в "мародерстве" на оборонных контрактах.

9, 16 и 19 марта эти митинги привели к столкновениям с полицией в Киеве , Черкассах, Полтаве и Ивано-Франковске.