Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території

У Кремлі вже прокоментували відмову Вірменії від навчань, інформує ZN.ua.

Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території
© Сайт Президента Республики Беларусь

Міноборони Вірменії заявило ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), що країна не вважає за доцільне проводити військові навчання ОДКБ на своїй території. Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє News.am.

«Міністр оборони Вірменії письмово повідомив Об'єднаному штабу ОДКБ про те, що ми не вважаємо за доцільне проведення подібних військових навчань на території Республіки Вірменія в ситуації, що склалася. Цього року дані військові навчання не відбудуться», - сказав Пашинян.

Він також додав, що ідея про те, що РФ є союзником номер один, а також гарантом сфери безпеки Вірменії була наріжним каменем у процесі становлення країни.

«Маємо сказати, що ми теж так сприймали і продовжуємо сприймати це питання. Після 44-денної війни 2020 року наша головна турбота, а також основний порядок денний з РФ полягали в наступному: ми побоювалися, що Азербайджан здійснить агресивні дії проти міжнародно визнаної території Республіки Вірменія», - зазначив прем’єр.

За його словами, це була основна тема контактів країни з Росією.

«На мою думку, ця розмова була дуже конкретною. В результаті цих розмов ми отримали офіційні запевнення в тому, що кордони Республіки Вірменія є червоною лінією як для наших союзників, так і для партнерів у сфері безпеки. Коли відбулися травневі події 2021 року на ділянці Сотк – Хознавар, вторгнення на суверенну територію Республіки Вірменія, ми, природно, очікували від наших партнерів конкретних дій», - додав Пашинян.

Однак, у відповідь на свої запити та звернення, Вірменія отримала зауваження, згідно з яким кордони між нею та Азербайджаном не демарковані.

«У зв'язку з цим виникла змістовна суперечність», - сказав Пашинян.

У Кремлі вже прокоментували відмову Вірменії від навчань. Речник президента РФ Дмітрій Пєсков сказав журналістам, що Москва уточнить позицію Єревана, повідомляє BBC.

«У будь-якому випадку Вірменія - це наш дуже близький союзник, ми продовжуватимемо діалог, включаючи і ті питання, які зараз є дуже складними», - заявив Пєсков.

Однак, він не конкретизував, які питання «є дуже складними» і не згадав Нагірний Карабах та претензії Єревана до російських миротворців.

Штаб ОДКБ після заяви Пашиняна зазначив, що «виробляються пропозиції» щодо можливості проведення навчань на території інших держав ОДКБ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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