Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території

Міноборони Вірменії заявило ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), що країна не вважає за доцільне проводити військові навчання ОДКБ на своїй території. Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє News.am.

«Міністр оборони Вірменії письмово повідомив Об'єднаному штабу ОДКБ про те, що ми не вважаємо за доцільне проведення подібних військових навчань на території Республіки Вірменія в ситуації, що склалася. Цього року дані військові навчання не відбудуться», - сказав Пашинян.

Він також додав, що ідея про те, що РФ є союзником номер один, а також гарантом сфери безпеки Вірменії була наріжним каменем у процесі становлення країни.

«Маємо сказати, що ми теж так сприймали і продовжуємо сприймати це питання. Після 44-денної війни 2020 року наша головна турбота, а також основний порядок денний з РФ полягали в наступному: ми побоювалися, що Азербайджан здійснить агресивні дії проти міжнародно визнаної території Республіки Вірменія», - зазначив прем’єр.

За його словами, це була основна тема контактів країни з Росією.

«На мою думку, ця розмова була дуже конкретною. В результаті цих розмов ми отримали офіційні запевнення в тому, що кордони Республіки Вірменія є червоною лінією як для наших союзників, так і для партнерів у сфері безпеки. Коли відбулися травневі події 2021 року на ділянці Сотк – Хознавар, вторгнення на суверенну територію Республіки Вірменія, ми, природно, очікували від наших партнерів конкретних дій», - додав Пашинян.

Однак, у відповідь на свої запити та звернення, Вірменія отримала зауваження, згідно з яким кордони між нею та Азербайджаном не демарковані.

«У зв'язку з цим виникла змістовна суперечність», - сказав Пашинян.

У Кремлі вже прокоментували відмову Вірменії від навчань. Речник президента РФ Дмітрій Пєсков сказав журналістам, що Москва уточнить позицію Єревана, повідомляє BBC.

«У будь-якому випадку Вірменія - це наш дуже близький союзник, ми продовжуватимемо діалог, включаючи і ті питання, які зараз є дуже складними», - заявив Пєсков.

Однак, він не конкретизував, які питання «є дуже складними» і не згадав Нагірний Карабах та претензії Єревана до російських миротворців.

Штаб ОДКБ після заяви Пашиняна зазначив, що «виробляються пропозиції» щодо можливості проведення навчань на території інших держав ОДКБ.