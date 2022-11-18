Республіканці запропонували проводити аудит коштів, які США надають Україні

Ініціатором заклику стала прихильниця Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка раніше підтримала наратив росіян про таємні біолабораторії в Україні, інформує ZN.ua.

На сторінці у Twitter Грін виклала відео з пораненими українськими військовими і написала, що Україна “використовує” своїх солдатів, “щоб чинити тиск на Конгрес”.

“Прикро бачити, як цих українських солдатів-інвалідів тут, у залах Конгресу, використовують як пішаків, щоб чинити тиск на наш Конгрес, аби віддати Зеленському важко зароблені долари американських платників податків. Я закликаю провести аудит коштів для України, а також фінансувати та охороняти наші кордони”, — написала Грін.

Заяву підтримали ще десятеро однопартійців політичної діячки, які дотримуються схожих поглядів.

Слід зазначити, що Марджорі Тейлор Грін є яскравою прибічницею “трампістського” крила республіканців. Раніше вона відзначилася низкою неоднозначних вчинків та заяв. Зокрема, вона є авторкою скандальної резолюції щодо винесення імпічменту чинному президенту США Джо Байдену. Також Грін відкрито підтримала американську теорію змови QAnon і російський наратив про таємні біолабораторії в Україні.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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