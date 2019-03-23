Польша требует от РоSSии немедленного освобождения Павла Гриба

Польша требует от РоSSии немедленного освобождения политзаключенного Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши .

Польша считает задержание Гриба в Белоруссии "коварным похищением", а сам судебный процесс показательным и очередным проявлением агрессии.

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других бесправно удерживаемых Россией граждан Украины, а до этого момента требуем обеспечить им надлежащую медицинскую помощь, в которой нуждаются, и возможности контактов с родными. Призываем также предоставить представителям украинских консульских служб доступ к посещению этих лиц", - говорится в сообщении.

Ранее с требованием освободить украинца Гриба выступил Евросоюз .

Напомним, роSSийский суд признал 20-летнего Павла Гриба виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности. По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.

Гриб попал в руки роSSийских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь , куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО .