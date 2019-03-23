"Батькивщина" выявила квартиры в Киеве, где прописаны по 300 человек

"Батькивщина" заявила о обнаружении в Киеве квартир, где прописаны несколько сот человек. Об этом говорится в заявлении партии.

В партии говорят, что выявили такое явление во время проверки списков избирателей. Так, в списках избирателей на округе №220 обнаружены 380 человек, которые прописаны по адресу г. Киев , ул. Бондарская, 3, кв. 104.

Фото: ba.org.ua

Это составляет 25% всех избирателей, зарегистрированных на избирательном участке (№801095), говорят в "Батькивщине".

В том же округе подобную квартиру обнаружено на пр. Правды, 88Б, кв. 101. Там зарегистрировано 287 избирателей (избирательный участок №800670).

Фото: ba.org.ua

В партии говорят, что представители Юлии Тимошенко готовят соответствующую жалобу в Центральную избирательную комиссию и тщательно проверяют списки избирателей на всех участках по всей стране.