В Николаевской области найден застреленным глава поселкового совета

Тело чиновника нашли в перевернутом автомобиле.

В Николаевской области найден застреленным глава поселкового совета
Фото: Виталий Мирошниченко

Полиция устанавливает обстоятельства гибели председателя поселкового совета в Березнеговатском районе Николаевской области. Об этом сообщает региональное управление полиции.

20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в районе пгт Березнеговатое на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением груди и принадлежащее погибшему помповое ружье.

Полицейские установили, что погибший - 55-летний председатель поселкового совета с. Малиевка в Березнеговатском районе Александр Каверин.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предоставлении квалификации.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. На следующий день полиция задержала иностранца, у которого обнаружили мобильный телефон погибшего.


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