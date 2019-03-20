Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Во время летной смены экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

Подчеркивается, что полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил. Тренировочное задание выполнено в полном объеме.

Напомним, к шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе Военно-Морских Сил Украины, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр".