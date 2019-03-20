Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем

Самолеты прикрывали переход кораблей ВМС Украины.

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Во время летной смены экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

Подчеркивается, что полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил. Тренировочное задание выполнено в полном объеме.

Напомним, к шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе Военно-Морских Сил Украины, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест
Правозащитники подготовили представление в Гаагу по военным преступлениям на ДонбассеПравозащитники подготовили представление в Гаагу по военным преступлениям на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Истребители НАТО четыре раза вылетали на перехват роSSийских самолетов над Балтикой на прошлой неделеИстребители НАТО четыре раза вылетали на перехват роSSийских самолетов над Балтикой на прошлой неделе
РоSSийский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским моремРоSSийский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем
В Сенат США внесли законопроект с "азовскими" санкциями против РФВ Сенат США внесли законопроект с "азовскими" санкциями против РФ
Немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата роSSийских самолетов над БалтикойНемецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата роSSийских самолетов над Балтикой
Летчики ВСУ провели учения над Азовским морем
В Украине появятся американские истребителиВ Украине появятся американские истребители
Самолеты США совершили внеплановые полеты над Украиной вблизи КрымаСамолеты США совершили внеплановые полеты над Украиной вблизи Крыма
РоSSия стянула истребители на аэродром "Бельбек" возле СевастополяРоSSия стянула истребители на аэродром "Бельбек" возле Севастополя
Истребители НАТО трижды за день вылетали для перехвата роSSийских самолетов над БалтикойИстребители НАТО трижды за день вылетали для перехвата роSSийских самолетов над Балтикой
США обвинили роSSийский истребитель в опасных маневрах над Черным морем
Последние новости
Подгружаем последние новости