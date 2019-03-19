Муфтий Украины призвал не посещать открытие новой мечети в оккупированном Крыму

"Надеюсь, что ни один мусульманский религиозный деятель не будет своим визитом нарушать моральные нормы ислама

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов призывает мусульманских религиозных деятелей не посещать открытие Соборной мечети в аннексированном Россией Крыму.

Об этом Исмагилов сообщил в Facebook.

"Хочу напомнить всем муфтиям, духовным лидерам и религиозным деятелям, что Крым - это Украина, и посещать Крым без разрешения Украины является преступлением и нарушением государственной границы Украины", - написал он в фейсбуке.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины выразил надежду, что ни один мусульманский религиозный деятель не будет своим визитом нарушать моральные нормы ислама, легитимируя в глазах верующих оккупацию украинской земли, и государственные законы Украины.

"Со своей стороны, мы будем внимательно отслеживать, кто приедет в Крым на открытие мечети, и законно ли они туда попали», - добавил он.

Накануне президент РоSSии Владимир Путин заявил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие мечети в Крыму. Публичных комментариев Реджепа Тайипа Эрдогана по этому поводу пока не было.