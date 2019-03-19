В Ивано-Франковске перед митингом Порошенко произошли столкновения между "Нацдружинами" и полицией

В центре Ивано-Франковска 19 марта перед встречей с избирателями Петра Порошенко произошли столкновения между представителями "Национальных дружин" и "Нацкорпуса" с полицией.

Как сообщает местное издание Курс, "Нацкорпус" с "Нацдружинами" пришли с плакатами "Свинарчуков за решетку". Националисты пришли на митинг, когда на сцене выступала группа "ТИК". Петр Порошенко в Ивано-Франковск в то время еще не приехал. Они кричали "Ганьба!" и требовали наказать "Свинарчуков, которые наживаются на армии".

Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений применили слезоточивый газ. Полиция вытолкала пикетчиков подальше от сцены за границу, образованную из служебных микроавтобусов, сообщает издание.

"Правоохранители разделили участников конфликта, прекратив правонарушения. По состоянию на 18:30 пострадавших нет", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина, который пожаловался на то, что во время конфликтной ситуации ему повредили мобильный телефон.

Напомним, 17 марта потасовки произошли на предвыборном митинге Порошенко в Киеве . Глава государства заявил, что уличные волнения - угроза выборам.

9 марта представители националистической партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" дважды подрались с полицейскими.

Сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве , применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко. Пострадали 22 полицейских.

Националисты вышли на протест с требованием "отрубить руки Гладковскому" и наказать фигурантов журналистского расследования Bihus.info о хищениях в "Укроборонпроме".

Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под домашний арест.