Порошенко поблагодарил Канаду за продление военной миссии в Украине

Канада решила продлить работу учебной миссии UNIFIER своих Вооруженных сил в Украине до конца марта 2022 года.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду за продление учебной миссии UNIFIER своих Вооруженных сил в Украине до конца марта 2022 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен Канаде за решение продлить мандат военной миссии "UNIFIER" еще на три года. Это не только символ поддержки Украины перед лицом роSSийской агрессии, которая является угрозой для всего свободного мира, но и реальная помощь по профессиональной подготовке украинских военных", - написал глава государства.

Также Порошенко поблагодарил канадских военнослужащих за навыки, которые они передают украинским военным.

Кроме того, он отметил, что Канада является не только надежным союзником Украины, но и партнером и близким другом.

Ранее сообщалось, что Канада намерена продлить военную миссию в Украине до конца марта 2022 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
ЕСПЧ признал пожизненные приговоры украинских судов нарушением прав человекаЕСПЧ признал пожизненные приговоры украинских судов нарушением прав человека
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардии БондаряПорошенко уволил замкомандующего Нацгвардии Бондаря
Канада намерена продлить военную миссию в УкраинеКанада намерена продлить военную миссию в Украине
Порошенко: враг способен мимикрировать, для него не проблема крикнуть "Слава Украине"Порошенко: враг способен мимикрировать, для него не проблема крикнуть "Слава Украине"
На предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовкиНа предвыборном митинге Порошенко в Киеве произошли потасовки
Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведкиПорошенко назначил временного главу Службы внешней разведки
"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные"Нацдружины" устроили потасовку возле предвыборного митинга Порошенко в Полтаве, есть задержанные
Порошенко уволил главу Полтавской областиПорошенко уволил главу Полтавской области
Новая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должностьНовая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должность
Спикер Госдумы предложил выставить Украине счет за КрымСпикер Госдумы предложил выставить Украине счет за Крым
Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"Управление госохраны засекретило документы о земучастке Порошенко в центре Киева, - "Схемы"
Последние новости
Подгружаем последние новости