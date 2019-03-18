Порошенко поблагодарил Канаду за продление военной миссии в Украине

Канада решила продлить работу учебной миссии UNIFIER своих Вооруженных сил в Украине до конца марта 2022 года.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду за продление учебной миссии UNIFIER своих Вооруженных сил в Украине до конца марта 2022 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен Канаде за решение продлить мандат военной миссии "UNIFIER" еще на три года. Это не только символ поддержки Украины перед лицом роSSийской агрессии, которая является угрозой для всего свободного мира, но и реальная помощь по профессиональной подготовке украинских военных", - написал глава государства.

Также Порошенко поблагодарил канадских военнослужащих за навыки, которые они передают украинским военным.

Кроме того, он отметил, что Канада является не только надежным союзником Украины, но и партнером и близким другом.

Ранее сообщалось, что Канада намерена продлить военную миссию в Украине до конца марта 2022 года.