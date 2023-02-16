Запрошуємо Канаду приєднатися до авіаційної коаліції – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на спільній з главою МЗС Канади Мелані Жолі пресконференції у Києві, подякував за надані танки Leopard, а також закликав приєднатися до нової авіаційної коаліції. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, - це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування», – зазначив глава української дипломатії.

Кулеба також обговорив з канадською колегою питання зброї, санкцій, фінансової підтримки, зміцнення міжнародної коаліції з більшим залученням країн глобального Півдня.

«Я наголосив, що ключове питання зараз – це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів», – додав міністр.