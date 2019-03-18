Норвегия получила доказательства глушения РоSSией сигналов GPS во время учений НАТО

От РФ требуют предоставить пояснения.

Норвегия получила доказательства глушения Россией сигналов GPS во время учений НАТО

Норвегия получила электронные доказательства того, что РоSSия создавала помехи в работе навигационных систем GPS во время недавних учений НАТО, и потребовала у Москвы объяснений.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает Голос Америки.

В ноябре Норвегия и Финляндия высказали подозрения, что РоSSия вмешивалась в работу GPS-сигналов до и во время учений, что также отразилось на навигации гражданского воздушного трафика в Арктике.

И Норвегия, и Финляндия выразили РоSSии протест, однако Москва отвергла обвинения.

"РоSSия просила представить доказательства. Мы их представили", – сказал журналистам министр обороны Норвегии, добавив, что доказательства представляют собой измерения, отражающие помехи в работе сигнала.

"РоSSия сказала: "Спасибо, мы свяжемся с вами, когда наши эксперты изучат эти данные". Получить от РоSSии такой ответ – позитивное событие, – отметил он. – Чтобы быть соседом РоSSии, требуется терпение".

Отвечая на вопрос о том, могло ли вмешательство носить намеренный характер, министр сказал: "Они работали очень близко к границе и знали, что это затронет районы по другую ее сторону".

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходили военные учения Trident Juncture 18, в которых приняли участие 50 тысяч военных из 30 стран НАТО и их союзников, 10 тысяч машин, 250 воздушных судов и 65 кораблей. Это крупнейшие маневры НАТО минимум с 2002 года и крупнейшие маневры в истории Норвегии. Украина также принимала участие в учениях.

Как отмечалось, в работе GPS в заполярных районах Финляндии произошел сбой. Аналогичные нарушения фиксировали и в Норвегии. В Осло их также связывают с возросшей активностью РоSSии в регионе на фоне учений НАТО.

Из-за инцидента с работой GPS Финляндия вызывала посла РоSSии Павла Кузнецова.


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