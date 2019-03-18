Норвегия получила доказательства глушения РоSSией сигналов GPS во время учений НАТО

Норвегия получила электронные доказательства того, что РоSSия создавала помехи в работе навигационных систем GPS во время недавних учений НАТО, и потребовала у Москвы объяснений.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает Голос Америки.

В ноябре Норвегия и Финляндия высказали подозрения, что РоSSия вмешивалась в работу GPS-сигналов до и во время учений, что также отразилось на навигации гражданского воздушного трафика в Арктике.

И Норвегия, и Финляндия выразили РоSSии протест, однако Москва отвергла обвинения.

"РоSSия просила представить доказательства. Мы их представили", – сказал журналистам министр обороны Норвегии, добавив, что доказательства представляют собой измерения, отражающие помехи в работе сигнала.

"РоSSия сказала: "Спасибо, мы свяжемся с вами, когда наши эксперты изучат эти данные". Получить от РоSSии такой ответ – позитивное событие, – отметил он. – Чтобы быть соседом РоSSии, требуется терпение".

Отвечая на вопрос о том, могло ли вмешательство носить намеренный характер, министр сказал: "Они работали очень близко к границе и знали, что это затронет районы по другую ее сторону".

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходили военные учения Trident Juncture 18, в которых приняли участие 50 тысяч военных из 30 стран НАТО и их союзников, 10 тысяч машин, 250 воздушных судов и 65 кораблей. Это крупнейшие маневры НАТО минимум с 2002 года и крупнейшие маневры в истории Норвегии. Украина также принимала участие в учениях.

Как отмечалось, в работе GPS в заполярных районах Финляндии произошел сбой. Аналогичные нарушения фиксировали и в Норвегии. В Осло их также связывают с возросшей активностью РоSSии в регионе на фоне учений НАТО.