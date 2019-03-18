Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ

Экс-глава РГА получил три года тюрьмы за начисление себе 65 тыс. гривен премии.

Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Суд вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

Киевский районный суд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя Захаровской (Фрунзовской) районной государственной администрации Дмитрия Франчука за начисление себе премии в размере 65 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

"18 марта 2019 в Киевском районном суде города Одессы с участием прокуроров САП оглашен приговор бывшему главе Захаровской районной государственной администрации в Одесской области, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал самому себе надбавки на общую сумму более 65 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили для получения согласования для начисления ему надбавки "за интенсивность труда и выполнение особо важной работы". Затем глава РГА устно обратился к зампредседателя ОГА с просьбой поставить промежуточную резолюцию в указанном письме.

Несмотря на то, что письмо было подписано, его не зафиксировали как входящий документ и не направляли на рассмотрение губернатору. Тем не менее, обвиняемый подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада.

Поддержав позицию прокурора САП, суд признал бывшего председателя РГА виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Кроме того, удовлетворен иск Захаровской райадминистрации о взыскании с обвиняемого 65 403 гривен в пользу истца.

Франчук возглавил Захаровскую райадминистрацию в сентябре 2015 года и был уволен 3 февраля 2017 года.

Напомним, мэр Сум Александр Лысенко более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада.


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