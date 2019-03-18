В Купянске облили краской памятный знак участникам АТО
Казацкий крест облили красной краской
В Купянске облили краской памятный знак "Казацкий крест", который установили в 2018 году в память о военных, погибших в боевых действиях на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Памятник установлен в городском парке имени Шевченко.
Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около 10:45 в понедельник.
Напомним, что в ночь на 18 марта также осквернили мемориал воинам армии Украинской Народной Республики в городе Ананьев Одесской области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
18.03.2019 15:16