В Купянске облили краской памятный знак участникам АТО

Казацкий крест облили красной краской

В Купянске облили краской памятный знак "Казацкий крест", который установили в 2018 году в память о военных, погибших в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Памятник установлен в городском парке имени Шевченко.

Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около 10:45 в понедельник.

Напомним, что в ночь на 18 марта также осквернили мемориал воинам армии Украинской Народной Республики в городе Ананьев Одесской области.


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