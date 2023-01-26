Хвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – Bloomberg

Раптове поширення корупційних скандалів у зруйнованій війною Україні не є несподіваним після майже року війни. Однак його слід розглядати в контексті – а саме повної відсутності будь-яких подібних викриттів у потенційного завойовника України – Росії. На цьому тлі скандали насправді є ознакою надзвичайної міцності в країні, яка виживає лише завдяки героїчній армії та західній системі підтримки життя. Про це пише Леонід Бершидський, оглядач Bloomberg Opinion .