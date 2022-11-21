Сербія та Косово провалили переговори щодо номерних знаків: це може загрожувати новою кризою

Жодна із сторін не погодилася на поступки.

Сербія та Косово провалили переговори щодо номерних знаків: це може загрожувати новою кризою
© depositphotos / AleksTaurus

Президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не змогли домовитися щодо врегулювання суперечки з номерними знаками автомобілів. Про це повідомив голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель.

"Після багатьох годин обговорень, починаючи з восьмої ранку, обидві сторони не погодилися", - зазначив чиновник у своїй заяві після переговорів.

Провал переговорів між Сербією та Косово за посередництва ЄС у понеділок щодо врегулювання спору з номерними знаками автомобілів загрожує спровокувати одну з найсерйозніших регіональних криз за останні роки.

"Я думаю, що важлива відповідальність за провал сьогоднішніх переговорів та за будь-яку ескалацію та насильство, які можуть відбутися на місці в наступні дні", - додав він, передає AFP.

Основним джерелом напруженості між Сербією та її колишньою провінцією з албанською більшістю є проголошення останньою незалежності у 2008 році.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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