"Зараз цього немає": у розвідці вказали на важливу ознаку, що готується наступ з Білорусі

"Зараз цього немає": у розвідці вказали на важливу ознаку, що готується наступ з Білорусі

Історія з атакою білорусів на Україну в українських медіа з'являється постійно, приблизно раз на півтори місяці.

Про це нагадав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

«Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет», - підкреслив Буданов, додавши, що росіяни зараз перекидають туди деяку кількість підрозділів, але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це різні речі.

Білорусь, танки, перекидання танків

Наразі, за словами Буданова, немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань і завезли в Білорусь не багато тисяч росіян, як розповідають, а біля 3200 осіб.

«Розповідати можна що хочеш. Але вони без важкої техніки. Навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію. Тобто фізично чим вони з нами будуть зараз воювати? Я не розумію. І так само не розуміють вони», - додав Буданов.

Відповідаючи на питання щдо загрози нового наступу на Київ, Буданов пояснив, що теоретично це буде можливо, але не зараз.

Танки

«Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає», - сказав Буданов.

Керівник розвідки також спрогнозував, що терор дронами-камікадзее може тривати ще довго.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Шойгу переконував Уоллеса у тому, що Україна готується застосувати на своїй території радіологічну зброю.Шойгу переконував Уоллеса у тому, що Україна готується застосувати на своїй території радіологічну зброю.
Буданов: Загрози з Білорусі ні для Києва, ні для Волині наразі немаєБуданов: Загрози з Білорусі ні для Києва, ні для Волині наразі немає
Кулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітейКулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітей
Іран готується надати РФ додаткові безпілотники – БлінкенІран готується надати РФ додаткові безпілотники – Блінкен
Іранські інструктори в Білорусі допомагають росіянам запускати по Україні дрони-камікадзе – ЦНС
«Лінією Вагнера» росіяни, ймовірно, хочуть стримувати швидкі українські контрнаступи – британська розвідка«Лінією Вагнера» росіяни, ймовірно, хочуть стримувати швидкі українські контрнаступи – британська розвідка
Конфлікти спалахнули між військовими рф та Білорусі, ситуація загострюється: у Генштабі видали подробиціКонфлікти спалахнули між військовими рф та Білорусі, ситуація загострюється: у Генштабі видали подробиці
В Білорусі проти Тихановської відкрили чергову кримінальну справу — вона відреагувалаВ Білорусі проти Тихановської відкрили чергову кримінальну справу — вона відреагувала
Британська розвідка оцінила можливості спільного угруповання військ РФ та БілорусіБританська розвідка оцінила можливості спільного угруповання військ РФ та Білорусі
Загроза наступу з Білорусі: Кулеба розповів про ризики та готовність українських військовихЗагроза наступу з Білорусі: Кулеба розповів про ризики та готовність українських військових
Последние новости
Подгружаем последние новости