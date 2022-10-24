"Зараз цього немає": у розвідці вказали на важливу ознаку, що готується наступ з Білорусі

Історія з атакою білорусів на Україну в українських медіа з'являється постійно, приблизно раз на півтори місяці.

Про це нагадав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

«Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет», - підкреслив Буданов, додавши, що росіяни зараз перекидають туди деяку кількість підрозділів, але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це різні речі.

Наразі, за словами Буданова, немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань і завезли в Білорусь не багато тисяч росіян, як розповідають, а біля 3200 осіб.

«Розповідати можна що хочеш. Але вони без важкої техніки. Навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію. Тобто фізично чим вони з нами будуть зараз воювати? Я не розумію. І так само не розуміють вони», - додав Буданов.

Відповідаючи на питання щдо загрози нового наступу на Київ, Буданов пояснив, що теоретично це буде можливо, але не зараз.

«Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає», - сказав Буданов.

Керівник розвідки також спрогнозував, що терор дронами-камікадзее може тривати ще довго.