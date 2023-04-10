Немає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – Жарін

Москва не змінила своїх стратегічних та політичних цілей.

Росія не змінила своїх стратегічних цілей у війні проти України, про що свідчить низка маяків. Про це розповів уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін, інформує ZN.ua .

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«Хоча агресія йде не шляхом Кремля, немає жодних ознак того, що війна ось-ось закінчиться», — підкреслив Станіслав Жарін у Twitter .

Він також заявив, що Москва, як і раніше, розраховує на розгром української оборони, зміну стратегічних політичних планів України, знищення держави в її нинішньому вигляді та окупацію всієї країни.

На думку Жаріна, рішення Кремля — у тому числі перехід економіки на військову модель функціонування, спроба створення нових політичних та економічних спілок — свідчать про те, що Росія продовжуватиме війну і спробуватиме змінити архітектуру безпеки в Європі.

«Вона вестиме свою діяльність не лише суворо військовими, а й гібридними методами, тобто активними заходами. З цією метою Росія продовжує тиснути на Захід», — написав міністр.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa ju? понад рік. Cho? agresja nie idzie po my?li Kremla, ні ні wskazuje на те, ?eby wojna mia?a si? zako?czy?. Nie wida? r?wnie? oznak zmian strategicznych cel?w Rosji. pic.twitter.com/vTkV4RkxQO — Stanis?aw ?aryn (@StZaryn) April 10, 2023