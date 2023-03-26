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2023-03-26
США поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі – Кірбі
У Білому домі обіцяють стежити за розвитком подій.
© U.S. Secretary of Defense/flickr
У Білому домі не бачать ознак того, що президент РФ Владімір Путін збирається розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.
"Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії Путін – ред.) виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю", – сказав Кірбі.
Також представник адміністрації Байдена зазначив, що США "доведеться просто спостерігати, до чого це йде", передає
Оксана Лебедина, ZN.ua