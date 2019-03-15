В Минске на помойке возле жилых домов нашли ведро с радиоактивным ураном

Радиационный фон на расстоянии одного метра от емкостей был превышен в 4 раза.

На улице Сердича в столице Беларуси Минске обнаружили ведро с радиоактивными веществами: ураном и уранилом. Оно стояло на площадке для мусорных контейнеров рядом с жилыми домами.

Как сообщает пресс-служба МЧС, внутри ведра прибывшие на место спасатели обнаружили стеклянные и пластиковые банки и свертки с наклейкой "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение" и знаком радиоактивности.

Фото: minsk.mchs.gov.by

Предварительные замеры показали превышение радиационного фона на расстоянии одного метра от емкостей в 4 раза. В двух метрах от них радиационный фон не превышал нормы.

"Всего при обследовании места складирования мусора были обнаружены пять емкостей с порошкообразными веществами: уранил хлористый - 2 банки (по 1 кг), уранил азотнокислый – 1 банка (1 кг), уранил сернокислый – 1 банка (1 кг), уран трехкислый – 1 банка (1 кг)", - говорится в сообщении.

Фото: minsk.mchs.gov.by

После изъятия емкостей, был проведен замер фона на контейнерной площадке. По данным МЧС, радиационный фон в норме.