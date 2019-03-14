Суд в Германии утвердил отказ экс-нардепа Крючкова от статуса беженца

Дмитрий Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго".

Земельный суд Баварии утвердил заявление бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова об отказе от статуса политического беженца и от консульской помощи Германии.

Об этом Крючков сообщил Українським Новинам.

Ранее, 8 марта, экс-депутат подал заявление в Министерство юстиции и прокуратуру Германии, выразив желание самостоятельно возвратиться в Украину.

Однако, ввиду отсутствия подобных прецедентов и практики, прокуратура обратилась в суд за утверждением такого заявления.

На сегодняшний день со стороны Германии все правовые формальности выполнены.

Как сообщалось, весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции в Украину.

Дмитрий Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.