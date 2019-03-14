Тель-Авив обстреляли ракетами из сектора Газа

Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент нет.

Две ракеты были запущены из сектора Газа в направлении Тель-Авива, передает Reuters со ссылкой на заявление израильских военных.

Из-за запуска ракет в Израиле сработала воздушная тревога.

По информации местных СМИ , одну из ракет сбила система ПВО "Железный купол" над Холоном. Другая ракета приземлилась в море.

По сообщениям в социальных сетях в порту Тель-Авива обнаружены осколки ракеты. Муниципалитет Тель-Авива открыл для граждан общественные бомбоубежища.

Информации о пострадавших и нанесенных повреждениях на данный момент нет.