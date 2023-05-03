США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен із балістичними ракетами

Вашингтон розширює стримування загрози з боку КНДР.

Атомний підводний човен ВМС США з балістичними ракетами (SSBN) класу «Огайо» прибуде до Південної Кореї відповідно до нової угоди Сеула та Вашингтона про посилення зобов'язань Штатів щодо стримування загрози з боку Північної Кореї. Про це заявив представник Пентагону Пат Райдер, повідомляє Yonhap , інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © U.S. Pacific Fleet Тихоокеанський флот США/ Facebook

Однак Райдер відмовився відповідати на запитання про те, чи буде підводний човен оснащений ядерною зброєю.

«Це буде модель SSBN класу "Огайо"», - сказав він.

Угода, що отримала назву «Вашингтонська декларація», була підписана президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і лідером США Джо Байденом під час візиту Юна до Штатів минулого тижня.

На додаток до запланованого прибуття підводного човна, угода передбачає «більш регулярне» розгортання американських стратегічних активів у Південній Кореї.

«Що стосується термінів, то я не збираюся забігати наперед і оголошувати будь-які терміни розгортання», - сказав Райдер, відповідаючи на запитання, коли човен прибуде в Південну Корею.