Полиция задержала мужчину с телефоном погибшего сотрудника АП

Предварительной причиной смерти названа хроническая ишемическая болезнь сердца.

Полиция задержала мужчину с телефоном погибшего сотрудника АП

Предварительная причина смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого - хроническая ишемическая болезнь сердца.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"По результатам вскрытия, предварительная причина смерти мужчины - хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра места происшествия и личный вещей погибшего выяснилось, что исчез его мобильный телефон. Исходя из этих данных, следователи Шевченковского управления начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой).

Правоохранители также установили двух мужчин, которых зафиксировали рядом с погибшим камеры видеонаблюдения, их доставили в управление.

"У одного из них обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - сообщили в полиции.

Напомним, утром в четверг в Киеве был найден мертвым сотрудник АП - главный консультант департамента информационной политики - Александр Бухтатый. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей как можно скорее установить виновных в смерти сотрудника АП.


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