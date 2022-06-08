СБУ задержала агента военной разведки РФ — фото переписки с куратором

Псевдоним "Победа" ее не спас.

СБУ задержала задержала агента военной разведки РФ — фото переписки с куратором
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента роSSийской военной разведки. Женщина передавала оккупантам разведданные об украинских защитниках Житомирской области. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене.

После начала полномасштабного вторжения в РФ женщина получила детальные инструкции от куратора относительно способов сбора и передачи необходимых им данных.

"Это была чрезвычайно важная для роSSийской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага со временно оккупированных территорий", — рассказали в СБУ в среду.

По данным следствия, задержана жительница одного из сел области. Сотрудник подразделения разведки вооруженных сил РФ «приметил» женщину в запрещенных в Украине соцсетях, где она выражала агрессивную пророSSийскую позицию. Русские завербовали ее и присвоили псевдоним "Победа".

“В ходе обысков правоохранители обнаружили у агента средства связи с кураторами военной разведки РФ. Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания своей противоправной деятельности”, - добавили в СБУ.

Женщине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.


Александр Хребет, ZN.ua





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