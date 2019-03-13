Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя по Украине

Мировая дипломатия настроена решительным сопротивлением роSSийской агрессии.

Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя по Украине
Фото: belta.by

Европейский парламент принял резолюцию, содержащую рекомендацию назначить специального представителя Евросоюза по Украине, который будет заниматься вопросами Крыма и Донбасса.

Об этом сообщил народный депутат Украины, глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Европарламент радует второй день подряд: принята резолюция с рекомендацией назначить спецпредставителя Евросоюза по Украине, который будет фокусироваться на вопросах Крыма и Донбасса. 5 лет упорной дипломатии Президента Украины, МИД и народных депутатов, которые занимались вопросами иностранных дел и евроинтеграции, сейчас приносят вполне конкретные результаты", - написал депутат в Facebook.

Арьев отметил, что в последнее время мировая дипломатия настроена решительным сопротивлением роSSийской агрессии.

"На фоне последних законопроектов по противодействию РФ, проголосованных в конгрессе США, последние события свидетельствуют об огромном сдвиге мировой дипломатии в сфере значительно более эффективного противодействия роSSийской агрессии. Украина остается на острие этой борьбы, поэтому, победа цивилизованного мира над мраком существенно зависит от того, останется высокой качество украинской внешней политики", - подчеркнул он.

Накануне депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, оценивающую отношения между ЕС и РоSSийской Федерацией. Согласно документу, РоSSия более не может считаться стратегическим партнером ЕС.


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