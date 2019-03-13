РоSSийские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция

Проведение операции, тем не менее, не назначено.

РоSSийские врачи признали, что одному из военнопленных моряков нужна операция
Людмила Денісова прибула до Москви для участі в засіданні Лефортовського суду у справі військовополонених моряків, 14 січня 2019
Фото: facebook/ Людмила Денісова

РоSSийские врачи рекомендовали раненому украинскому моряку Василию Сороке сделать операцию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Омбудсмен сообщила, что получила ответ на обращение к председателю совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

"Федотов сообщил, что по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице Василию Сороке рекомендовано проведение оперативного лечения, - написала Денисова. Тем не менее, проведение операции затягивается. Омбудсмен добавила, что Сорока "находится в критическом состоянии".

Двое других раненых моряков - Андрей Эйдер и Андрей Артеменко - прошли медицинское обследование в больнице, а их состояние оценивается якобы как удовлетворительное.

"В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь в стенах "Лефортово". Но там нет никаких условий для лечения. Также меня пытаются убедить, что морякам не нужна срочная госпитализация, по которой были неоднократные обращения", - заявила Денисова.

Напомним, сегодня стало известно, что посетить украинских моряков сможет украинский консул - РоSSия впервые с ноября предоставиля украинским дипломатам разрешение на встречу с военнопленными.


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