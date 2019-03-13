Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала

Генпрокурор заявил, что НАБУ два года имела доступ к материалам переписки.

Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Руководители ГПУ, НАБУ и САП : Юрий Луценко, Артем Сытник и Назар Холодницкий
Фото: Українське фото

Генеральный прокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артемы Сытник устроили перепалку на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады из-за журналистского расследования Bihus.info.

Во время своего выступления Луценко сказал, что в 2017 году прокуратура направила в НАБУ 87 страниц переписки с телефона владельца компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы, где были фамилии всех фигурантов журналистского расследования: "и Рогозы, и Жукова, и Гладковского, и руководителей оборонпрома".

Сытник ответил, что в полученных материалах не было переписки.

"Мы не получали переписки господина Жукова и господина Свинарчука. Давайте говорить правду: о том, что было в первом, втором и третьем сюжете, мы узнали из самих сюжетов. И сейчас ведется это расследование", - добавил он.

Сытник сказал, что не понимает, зачем эта информация сейчас озвучивается.

"У меня к вам просьба как к генеральному прокурору. Может, не бросаться, кто кому и что направил, а просто прийти к общему знаменателю. Если у вас есть материалы, которые, по вашему мнению, относятся к нашей подследственности, передайте нам их", - добавил директор НАБУ.

Луценко ответил, что за годы в Генпрокуратуре "устал отвечать за чужие грехи". "Хищения и коррупция в Укроборонпроме - это исключительно ваша работа", - сказал генпрокурор.

Он повторил, что 87 страниц переписки направлялись в НАБУ. "Там четко указано: разговор между Рогозой и Москаленко, между Рогозой и Шевченко, Рогозой и Литвиненко, Рогозой и Жуковым, письма, подписанные Углавой и другими детективами, и даже воспоминания о кофеварке, которая стоит у вашей приемной", - сказал Луценко.

"С 17 года у вас эта папка, где описано в переписке, кто и как через Шевченко и других общается с вашими подчиненными и почему выходят письма под подписями ваших подчиненных по кальке, которую присылают им деятели. Скажите мне, за два года вы им дали оценку?" - возмутился Луценко.

"У меня за прошлый год 600 сотрудников полиции пошли с подозрениями, 20 [сотрудников] СБУ, 30 прокуроров. Вопрос: эти двое или трое пошли или нет? Вот и все", - добавил он.

Напомним, журналисты Bihus.info заявили, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь", годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.


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