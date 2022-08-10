Нова Зеландія може стати членом оборонного альянсу AUKUS

Нова Зеландія може вступити в оборонний альянс AUKUS, до якого входять Австралія, Велика Британія і США . Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Radio New Zealand.

Шерман зустрілася з прем’єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн і назвала відносини між країнами «неймовірно цінними».

AUKUS був зосереджений на атомних підводних човнах і забирав багато енергії трьох партнерів через масштаби проекту, заявила Шерман.

«Ми завжди казали, що в майбутньому, коли ми дивимось на нові технології та на те, що це може означати для безпеки кожного у світі, може бути можливість і для інших приєднатися (до альянсу AUKUS – ред.), тому, звичайно, якщо настане цей час, Нова Зеландія є країною з якою ми могли б вести переговори», - заявила Шерман.

Нова Зеландія вдосконалювала свої можливості в Тихоокеанському регіоні. Країні довелося приймати власні рішення щодо оборонного бюджету та необхідних їй можливостей, додала Шерман. За її словами, це важливий партнер у Тихому океані.

«Я думаю, що Форум тихоокеанських островів чітко дав зрозуміти, що дуже важливо, щоб ми всі усвідомлювали безпеку та суверенітет кожного», – відповіла Шерман на запитання про те, чи стурбовані США посиленням присутності та конкуренції з боку Китаю в Тихому океані.

«Сполучені Штати не просять країни обирати між США та Китаєм, але ми просимо, щоб міжнародний порядок ґрунтувався на правилах, які були створені наприкінці Другої світової війни, щоб той самий порядок був доступний для всіх інших країн», - додала заступник держсекретаря США .

Вона вважає, що саме цей порядок допоміг Китаю піднятися до сьогоднішньої могутності.

«Жодна країна не повинна вирішувати політичне майбутнє іншої країни», - додала Шерман.

За її словами, Сполучені Штати продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією, яка загострилася після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Цей візит різко засудив Китай .

У відповідь Пекін припинив співпрацю із США в кількох сферах. Китай також запустив ракети поблизу Тайваню та провів військові навчання. Шерман вважає, що реакція Китаю була «ескалацією». За її словами, Пелосі самостійно прийняла рішення відвідати Тайвань. З рівноправними гілками влади Конгрес має право приймати власні рішення, пояснила заступник держсекретаря США .

«Президент не може вказувати члену Конгресу, куди їхати чи не їхати або що робити. Незалежно від того, погоджуєтеся ви з її рішенням чи не погоджуєтеся, це факт, відповідь Китаю була абсолютно непропорційною візиту члена Конгресу», - додала Шерман.