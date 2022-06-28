Співробітник українського оборонного підприємства виправдовував дії окупантів
За свою прихильність до агресора чоловік відповідатиме перед законом
Працівникові столичного оборонного підприємства повідомлено про підозру за виправдовування російської агресії, повідомляє
Чоловік, який працює на підприємстві, що входить до ДК «Укроборонпром», публічно виправдовував та визнавав правомірною агресію російської армії на території України. Крім того, підозрюваний переконував інших співробітників, що ракетні удари по містах нашої країни наносять не окупанти, а українська армія.
Наразі прихильнику Путіна повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Санкції цієї статті передбачають покарання виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.