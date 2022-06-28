Співробітник українського оборонного підприємства виправдовував дії окупантів

Працівникові столичного оборонного підприємства повідомлено про підозру за виправдовування російської агресії, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора .

Чоловік, який працює на підприємстві, що входить до ДК «Укроборонпром», публічно виправдовував та визнавав правомірною агресію російської армії на території України. Крім того, підозрюваний переконував інших співробітників, що ракетні удари по містах нашої країни наносять не окупанти, а українська армія.