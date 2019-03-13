"Укрэнерго" срывает сроки введения нового рынка электроэнергии, - НАЭК "Энергоатом"

До 1 июля рынок вряд ли запустится.

"Укрэнерго" срывает сроки введения нового рынка электроэнергии, - НАЭК "Энергоатом"
Фото: kp.ua

Генеральный директор "Энергоатом–Трейдинг" (подразделение НАЭК "Энергоатом") Сергей Бедин считает, что ГП НЭК "Укрэнерго" не готово к введению нового рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года. Об этом он заявил в интервью "Энергореформе".

"Мы видим, что сроки выполнения "Укрэнерго" многих предусмотренных законом (закон "О рынке электрической энергии" - ред.) шагов либо сорваны, либо под высокой угрозой срыва. Согласно Кодексу коммерческого учета, на эту компанию возложена функция Администратора коммерческого учета. Программное обеспечение для администратора пока не закуплено и даже тендер не объявлен" - заявил Бедин.

Отвечая на вопрос, удастся ли соблюсти запланированные сроки введения новой модели энергорынка, он отметил, что "Укрэнерго" заключило контракт на поставку необходимого программного обеспечения, но контракт пока находится на стадии внедрения. "Представители "Укрэнерго" неоднократно заявляли о наличии проблем как с оплатой, так и с внедрением этого программного обеспечения. Поэтому дата 1 июля 2019 года (введение конкурентного рынка электроэнергии – ред.) весьма сомнительна", – указал руководитель компании "Энергоатом–Трейдинг".

"Укрэнерго" во всех своих публикациях в СМИ об этой проблеме умалчивает. Они готовятся к запуску балансирующего рынка, к выполнению функции администратора расчетов, а вот к запуску коммерческого учета не готовятся. А это краеугольный камень. Нет тех весов, на которых производители будут "отвешивать" электроэнергию по всех этапах технологического цикла – от производителя до потребителя" - утверждает Бедин.

"Сейчас функцию учета, вместо "Укрэнерго", выполняют бывшие облэнерго в лице операторов систем распределения – по постановлению НКРЭКУ. Все работает по временной схеме. Когда перестанет существовать "Энергорынок" ? нынешний главный оператор коммерческого учета, тогда вообще никто не будет сводить данные по стране. В "Укрэнерго" нет программного обеспечения, "Энергорынок" уже этого не делает. Точка. Коллапс" - сказал Бедин, комментирую проблемную ситуацию с программным обеспечением "Укрэнерго", вследствие которой запланированное с 1 июля 219 года внедрения новой модели энергорынка может не состояться.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начался первый этап реформы рынка электроэнергии. Изменения прописаны в законе "О рынке электрической энергии", который вступил в силу 11 июля 2017 года. С января по июль будет проходить переходной период, а с 1 июля он должен быть внедрен. На смену ныне существующей модели придет рынок, включающий рынок "двухсторонних договоров" (бизнес-потребители смогут напрямую закупать у производителя электроэнергию), рынок "на сутки вперед" (договор будет действовать один операционный день), "внутрисуточный рынок" (контракт на поставку электроэнергии будет заключаться "сегодня на сегодня") и "балансирующий рынок". Реформа предусматривает внедрение европейской модели, которая должна стимулировать конкуренцию и появление новых игроков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД приняли копии верительных грамот от нового посла Польши ЦихоцкогоВ МИД приняли копии верительных грамот от нового посла Польши Цихоцкого
Польша назначила нового посла в УкраинеПольша назначила нового посла в Украине
В польском Гданське выбрали нового мэраВ польском Гданське выбрали нового мэра
Трамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидатаТрамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидата
Генпрокуратура запросила доступ к внутренним документам редакции "Нового времени"Генпрокуратура запросила доступ к внутренним документам редакции "Нового времени"
Конгресс США принял закон для предотвращения нового "шатдауна"Конгресс США принял закон для предотвращения нового "шатдауна"
Конгресс США договорился о предотвращении нового "шатдауна"Конгресс США договорился о предотвращении нового "шатдауна"
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Раненым украинским морякам в "Матросской тишине" с нового года не дают лекарств, - ДенисоваРаненым украинским морякам в "Матросской тишине" с нового года не дают лекарств, - Денисова
Более 100 тысяч японцев пришли на прощальное новогоднее обращение императора АкихитоБолее 100 тысяч японцев пришли на прощальное новогоднее обращение императора Акихито
Последние новости
Подгружаем последние новости