Порошенко уволил начальника сумского управления СБУ

Президент Петр Порошенко 13 марта уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Об этом говорится в указе №72/2019.

Косинский возглавлял ведомство с февраля 2017 года.

В начале 2018 года он оказался вовлечен в давний конфликт между нардепом Сергеем Рыбалкой и его бывшим тестем Геннадием Буткевичем, совладельцем АТБ. В январе соратники Рыбалки по фракции принесли в Верховную Раду буклет против Буткевича, в котором Косинского обвиняли в фабрикации дела Рыбалки.

Позже появилась информация, что Косинский использовал вертолет Буткевича для перелета из Днепра в Сумы.