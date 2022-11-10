Хабарі за безкоштовні дозволи: ЗМІ розповіли про скандальний кейс заступниці начальника Управління екології Києва

У заступниці начальника Управління екології Києва Марини Тіщенкової та її колег були проведені обшуки та вручені підозри про вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Про це пише видання GreenPost, інформує Апостроф .

Зазначається, що після обшуків трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Видання вже писало про кейс чиновниці Міндовкілля Марини Тіщенкової, яка отримала рекордну кількість протоколів за вчинення адмінправопорушень, пов’язаних із корупцією в сфері екології. Тоді під час пандемії завдяки діям посадовиці було заблоковано роботу понад 50 підприємств, які були змушені простоювати через відмови у видачі висновків з Оцінки впливу на довкілля.

У 2021 році суд визнав Тіщенкову винною у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, проте це не призвело до усунення з посади чи інших санкцій. Тіщенкова змінила місце та курувала ті самі напрямки — видачу Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та Висновків з ОВД.

Співробітники Нацполіції та Генпрокуратури спостерігали за діями чиновниці, і за даними видання, фіксували вимагання хабарів за видачу дозвільних документів у сфері охорони довкілля, які за законом є безкоштовними.

"Тарифна сітка" хабарів залежала від кількості джерел викидів речовин, що забруднюють довкілля, приблизно йшлося про 1000 грн за одне джерело. Для розуміння, таких джерел на підприємстві може бути і 30, і 50, математику можна порахувати самостійно. Неправомірна вигода зараховувалася на банківські картки працівників підконтрольних суб’єктів господарювання та в подальшому розподілялася між учасниками злочину", - пишуть журналісти.

Механізм отримання неправомірної вигоди був реалізований через підприємства: ТОВ "НОВ "Екоальянс" та ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ". Ці підприємства, за даними відкритих джерел, пов'язані з Тіщенковою та начальником Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександром Возним.