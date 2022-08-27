У Москві помстилися заступнику начальника генштабу зс рф: підозрюваною виявилася жінка

У Москві помстилися заступнику начальника генштабу зс рф: підозрюваною виявилася жінка

У Москві загорівся автомобіль заступника начальника Генштабу зс рф Євгена Секретарєва. Його могли навмисно підпалити.

Про це повідомляє російське видання Baza.

За інформацією видання, BMW X6 була припаркована у дворі будинку на Ленінградському шосе в момент, коли вона загорілася. В результаті пожежі багажник машини повністю вигорів.

При цьому в Baza уточнюють, що слідчі не виключають можливий підпал. У декількох метрах від авто помітили вигорілу траву і, за словами очевидців, недалеко від машини помітили "підозрілу дівчину".

Підозрювану вже затримали. За попередньою інформацією, вона облила бензином багажник авто Секретарєва і підпалила. Також зазначається, що жінка пояснила свій вчинок тим, що виступає проти "військової операції" в Україні.

Варто зауважити, що Секретарєв є працівником 8-го управління Генштабу. Воно відповідає за військову цензуру, а саме, стежить за тим, щоб в росЗМІ не з'являлися "неправильні" твердження про армію рф.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
У Москві спалахнув автомобіль топ-чиновника Міноборони: фотоУ Москві спалахнув автомобіль топ-чиновника Міноборони: фото
Заступник начальника ДАІ окупованого Бердянська помер від отриманих внаслідок вибуху пораненьЗаступник начальника ДАІ окупованого Бердянська помер від отриманих внаслідок вибуху поранень
Ворог зупинений під Бахмутом і боїться удару ЗСУ під Слов'янськом: зведення Генштабу на ранок 26 серпняВорог зупинений під Бахмутом і боїться удару ЗСУ під Слов'янськом: зведення Генштабу на ранок 26 серпня
ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках: зведення Генштабу на ранок 25 серпняЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках: зведення Генштабу на ранок 25 серпня
ЗСУ відбрили атаки ворога на п'яти напрямках: зведення Генштабу на вечір 24 серпняЗСУ відбрили атаки ворога на п'яти напрямках: зведення Генштабу на вечір 24 серпня
В окупантів поменшало артилерії та живої сили: оновлене зведення втрат від Генштабу ЗСУВ окупантів поменшало артилерії та живої сили: оновлене зведення втрат від Генштабу ЗСУ
ЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпняЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпня
ЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Краматорськом: зведення Генштабу на вечір 18 серпняЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Краматорськом: зведення Генштабу на вечір 18 серпня
ЗСУ знищили розвідгрупу окупантів і відбили штурми: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 15 серпняЗСУ знищили розвідгрупу окупантів і відбили штурми: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 15 серпня
Учора Росія втрати 200 своїх військових та багато техніки: свіжі дані від ГенштабуУчора Росія втрати 200 своїх військових та багато техніки: свіжі дані від Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости