В Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідка

Влада російської столиці робить усе, щоб війна не зачепила її жителів.

У Москві муніципальна влада почала вимагати від будівельних компаній надсилати «добровольців» для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів та штрафами, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

В Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідка
© pixabay.com

За інформацією розвідки, одній із компаній було поставлено завдання направити 30 добровольців до кінця серпня 2023 року.

За словами аналітиків, цей крок, ймовірно, в першу чергу вплине на етнічні меншини з бідних регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, з яких походять більшість московських будівельників.

«Ці заходи, найімовірніше, принаймні мовчазно схвалені мером Москви Сергієм Собяніним. Він продовжує свою політику, спрямовану на мінімізацію впливу конфлікту на заможних москвичів, водночас, як і раніше, підтримуючи військові зусилля», - зазначають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MaOrJhMOIZ

??#StandWithUkraine ??pic.twitter.com/suSA0EAgSv

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 11, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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