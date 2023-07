В Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідка

Влада російської столиці робить усе, щоб війна не зачепила її жителів.

У Москві муніципальна влада почала вимагати від будівельних компаній надсилати «добровольців» для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів та штрафами, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

За інформацією розвідки, одній із компаній було поставлено завдання направити 30 добровольців до кінця серпня 2023 року.

За словами аналітиків, цей крок, ймовірно, в першу чергу вплине на етнічні меншини з бідних регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, з яких походять більшість московських будівельників.

«Ці заходи, найімовірніше, принаймні мовчазно схвалені мером Москви Сергієм Собяніним. Він продовжує свою політику, спрямовану на мінімізацію впливу конфлікту на заможних москвичів, водночас, як і раніше, підтримуючи військові зусилля», - зазначають аналітики.