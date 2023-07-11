В Москві будівельні компанії зобов’язали відправити «добровольців» на фронт – британська розвідка
Влада російської столиці робить усе, щоб війна не зачепила її жителів.
У Москві муніципальна влада почала вимагати від будівельних компаній надсилати «добровольців» для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів та штрафами, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.
За інформацією розвідки, одній із компаній було поставлено завдання направити 30 добровольців до кінця серпня 2023 року.
За словами аналітиків, цей крок, ймовірно, в першу чергу вплине на етнічні меншини з бідних регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, з яких походять більшість московських будівельників.
«Ці заходи, найімовірніше, принаймні мовчазно схвалені мером Москви Сергієм Собяніним. Він продовжує свою політику, спрямовану на мінімізацію впливу конфлікту на заможних москвичів, водночас, як і раніше, підтримуючи військові зусилля», - зазначають аналітики.
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