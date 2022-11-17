Начальника митного посту «Тиса» Закарпатської митниці піймали на хабарі

Він разом заступником регулярно збирав гроші з автоперевізників, інформує ZN.ua.

Начальника митного посту «Тиса» Закарпатської митниці піймали на хабарі
Митників зловили на хабарі
© Прес-служба ДБР

Правоохоронці затримали начальника митного посту «Тиса» Закарпатської митниці та його заступника. Вони систематично брали гроші в автоперевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон. По це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства митники вимагали в одного з підприємців, що здійснює міжнародні перевезення громадян, 10,6 тисяч євро.

«Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та ту кількість товару, яку він перевозив. Така «співпраця» та регулярна сплата «данини» дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон», - повідомляють у ДБР.

Суму «данини» митники розраховували, виходячи з ваги товару, який везли пасажири. В середньому - 500 євро з кожного автобусу.

Митників затримали під час отримання чергового траншу у розмірі 7,5 тис. євро. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.


Артем Руденко, ZN.ua





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