Росія затримала журналіста Гершковича, щоб отримати поступки від США — аналітики

Це перший арешт РФ американського журналіста з часів Холодної війни.

Аналітики Інституту вивчення війни США вважають, що арешт американського журналіста Евана Гершковича Кремль може використати, аби отримати поступки від Вашингтона. Так сказано в останньому звіті ISW, додаючи, що про це свідчить інформація про те, що президент Владімір Путін особисто схвалив його арешт, інформує ZN.ua.

Росія затримала журналіста Гершковича, щоб отримати поступки від США — аналітики
© Evan Gershkovich/Facebook

"Повідомлення про особисту участь Путіна в першому з часів Холодної війни арешті американського журналіста може свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як розважливу ескалацію, яку він спробує використовувати як важіль для отримання поступок від США", - пишуть експерти.

Нагадаємо, 31-річного Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі 30 березня і відправили до СІЗО "Лефортово" за звинуваченням у шпигунстві (стаття 276 КК). ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони" збирав дані про роботу російського військово-промислового комплексу. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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